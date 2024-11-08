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MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor'u 3-0 Geçti

MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor karşısında etkileyici bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler umut dolu açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:05
MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor'u 3-0 Geçti

MKE Ankaragücü'nden Etkileyici Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, takımın galibiyetiyle ilgili duygularını paylaştı.

Kenan Koçak: "Takımımı ve Oyuncularımı Tebrik Ediyorum"

Koçak, zor bir süreçten geçtiklerini ve yoğun maç programıyla sakatlıkların takımlarını zorladığını belirtti. "Bugün 3 golle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Takımımızı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Koçak, takımın iyi yolda olduğunu vurgulayarak, "Sakat oyuncularımızın bir an evvel geri dönmesini umuyoruz. Ayrıca, futbolcularımızın performanslarını maksimum seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. İhtiyaç durumlarında ise yönetim kurulumuzla değerlendirmeler yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Altıparmak: "Beraberliğe Üzüleceğimiz Bir Maçta 3-0 Kaybettik"

Esenler Erokspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise maç sonrası değerlendirmesinde, skorun yanıltıcı olduğunu belirtti. "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 3-0 mağlup ayrıldık. MKE Ankaragücü'nün eksikliklerini ve güçlü yönlerini biliyorduk. Maçın büyük bölümünü istediğimiz gibi oynadık, fakat net pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

Altıparmak, "Çok fazla pozisyona girdik ancak son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve kalecinin kurtarışları nedeniyle mağlup olduk. Oyuncularımı çok iyi mücadelelerinden dolayı kutluyorum, son bölüm hariç istediğimiz futbolu sergileyebildik." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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