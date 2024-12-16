MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel Görevinden Ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde Önemli Gelişme

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde önemli bir değişim yaşandı. Futbol şube sorumlusunun görevinden ayrıldığı bildirildi. Feridun Geçgel, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Feridun Geçgel'in Açıklamaları

Geçgel, açıklamasında, “Bugün itibarıyla ailem gibi gördüğüm, maddi ve manevi ciddi fedakarlıklar yapmaktan bir an bile imtina etmediğim Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinden ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Sezon başında bu ligdeki müktesebatıma da inanarak talep ettiğim görevi, tüm inisiyatif ve yetkileri bana güvenip veren, başta başkanımız İsmail Mert Fırat ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Geçgel, kulüpte yaşanan son süreçlerin kendisini böyle bir karara zorladığını belirterek, “Geldiğimiz nihai nokta ve alınan sonuçlar neticesinde hissettiğim sorumluluk beni böyle bir karar vermeye mecbur kılmıştır.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Son olarak, “Kulübüm için hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyduğum gayretlere Allah şahittir. Taraftarımız ve camiamız müsterih olsun. MKE Ankaragücü; başkanı, yönetimi, taraftarı ve takımıyla dimdik ayaktadır.” diyerek Ankaragücü camiasına olan bağlılığını vurguladı.

Feridun Geçgel'in ayrılışı, Ankaragücü taraftarında farklı tepkilere yol açarken, kulüp gelecekteki hedeflerine odaklanma çalışmalarını sürdürecek.