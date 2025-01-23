MKE Ankaragücü Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu Transfer Etti

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'deki kadrosunu güçlendirmek için önemli transferler gerçekleştirdi. Kulüp, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, Halil İbrahim Pehlivan'ın son olarak Çaykur Rizespor forması giydiği, Erten Ersu'nun ise en son Gostivar takımında mücadele ettiği belirtildi. İki oyuncunun da 1,5'er yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Bu transferlerle birlikte MKE Ankaragücü, oyun gücünü arttırmayı hedefliyor ve yeni kadro yapısıyla sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.