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MKE Ankaragücü'nde Birlik ve Beraberlik Mesajı

Mehmet Şanal, Ankaragücü'nün şampiyonluk hedefi için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:17
MKE Ankaragücü'nde Birlik ve Beraberlik Mesajı

MKE Ankaragücü'nde Birlik ve Beraberlik Mesajı

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, sezon sonunda şampiyonluk için camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Şampiyonluk için Kenetlenmeliyiz

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı alınan 2-1'lik zafer sonrası, Şanal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kendimize ve takımımıza güveniyoruz. Gerekli çalışmalara devam edeceğiz, çok daha güzel sonuçlar alacağız," şeklinde konuştu.

Teknik Ekip Memnuniyeti

Teknik Direktör Cihat Arslan ile birlikte iyi bir çalışma yürüttüklerini belirten Şanal, "Hocamızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda biraz zamana ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Yalan Haberler Var

Sosyal medyada asılsız spekülasyonların dolaştığını belirten Şanal, "Futbolcularımıza transfer teklifler geldi, bu durum motivasyonlarını olumsuz etkiledi. Artık transfer dönemi sona erdi, takım ruhumuzu oluşturmalıyız," dedi.

Bassogog'un Transferi

Şanal, Christian Bassogog'un 700 bin avroya Suudi Arabistan'a transfer olduğunu açıklayarak, diğer futbolcuların durumuna dair bilgi verdi. "Cephas’a değişik teklifler geldi ama henüz resmi bir teklif gelmedi. Saponara ve Djokanovic’i de kadromuzda tutmaya çalışacağız," diye ekledi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Transfer çalışmalarının gizlilik içinde sürdüğünü belirten Şanal, "Rumen futbolcu transfer ettik ama ismini vermek istemiyorum. Takımımız 3 gün izin yapacak, 5 Eylül'de antrenmanlara başlayacağız," dedi. "Birlik ve beraberlik içinde olursak hepsinin üstesinden gelebiliriz," sözleriyle konuşmasını tamamladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine...

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarına ve şampiyonluk hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine...

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarına ve şampiyonluk hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine...

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, AA muhabirine, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarına ve şampiyonluk hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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