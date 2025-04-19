MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan Sert Açıklamalar

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından istifa edeceğini açıkladı.

"Bu Maç Böyle Oynanmaz"

Basın toplantısında konuşan Bakkal, rakiplerine ders veremediklerini belirtti. "Rezil oynadığımız bir maç. İlk yarıda hiç tepki vermedik. Çok ucuz goller yedik. Özellikle Bolu maçındaki 2-0'dan döneceğimizi umuyorduk. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takımdan bahsediyorum. Bu maç böyle oynanmaz. Eğer bunun sorumlusu benim, kabul ediyorum. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak," dedi.

Bakkal, takımın içinde bulunduğu durumu kabul edemediğini ifade ederek, "İlk yarıda hiçbir şey yapmadık. Rakibe değmedik bile. Elimde olsa 11 değişiklik yaparım. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz kalınmaz. Geldim, denedim ama olmadı. Fakat ben Ankaragücü için buradayım ve bu durumdan oldukça rahatsızım," şeklinde konuştu.

Yönetimle Görüşecek

Bakkal, Ankara'ya döndüğünde kulüp yöneticileriyle görüşeceğini belirterek, "Bu maçı kaybederiz ama böyle değil. Bugün tepkisiz olamazdık. 15 gündür buradayım ve takım kıpırdamıyor," dedi.

Manisa FK Cephesi: Taner Taşkın

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maç sonrası değerlendirmesinde, "9 puanlık bir maçtı bizim için. İlk günden beri kazanmaya mahkum bir oyun oynamak zorundayız. Oyuncularıma çok güzel bir anı yaşayacaklarını söyledim. Son 6 maçta 5 puan aldık, Ankaragücü gibi büyük bir takımın bu kadar geriye itilmesi alışılmış bir durum değil," ifadelerini kullandı.

Taşkın, oyuncularının görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek, "İlk yarıda muhteşem bir oyun sergiledik. İkinci yarıda ise kornerden yediğimiz bir gol yaşadık. Fakat kadro genişliğimin kısıtlı olmasına rağmen oyuncularım her zaman görevlerini üstlendi," şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal (fotoğrafta), Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında görevi bırakacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal (fotoğrafta), Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında görevi bırakacağını açıkladı.