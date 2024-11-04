MKE Ankaragücü'nde Zor Günler: 1. Lig'e Kötü Başlangıç

MKE Ankaragücü'nün Kötü Sezon Başlangıcı
Başkentin sarı-lacivertli takımı MKE Ankaragücü, 1. Lig'e hedef olan Süper Lig parolasıyla girmiş olsa da, yürüttüğü mücadelede ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şu anda, 1. Lig'deki 11. haftasında 5 yenilgi alarak, kulüp tarihinin en kötü ikinci başlangıcını yapmış durumda.
Son Maç Durumu
Ankara temsilcisi, 11. haftada karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybetti ve ligdeki toplam yenilgi sayısını beşe çıkardı. MKE Ankaragücü, tarihindeki 114 yıllık süre zarfında 8. kez 1. Lig'de mücadele ediyor. Önceki 7 sezonunun 5 Bu sezonki performansı, kulübün 2012-2013 sezonundaki zor günleri hatırlatıyor. O dönemde, genç oyuncularla mücadele eden Ankaragücü, maddi sıkıntılar sebebiyle transfer yapamamış ve ilk 11 maçta 9 yenilgi alarak sezonu son sırada tamamlamıştı. MKE Ankaragücü, son iki sezonluğunda Süper Lig'e yükselmişti. Ancak bu yılki performansı, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarının çok gerisinde kalmış durumda. İsmail Kartal yönetimindeki 2017-2018 sezonunda takım, 11 maçta 2 yenilgi alarak 20 puan toplarken, Mustafa Dalcı ile elde edilen 2021-2022 sezonu ise yalnızca 1 yenilgi ile 24 puan kazanmıştı. Bu sezon, MKE Ankaragücü 4 ay içerisinde 3 teknik adamla çalıştı. Haziran ayında göreve getirilen Kemal Özdeş ile sezon başlamadan yollar ayrıldı. Onun yerine gelen Cihat Arslan ise 5 maçlık süreçte görev yaparak takımdan ayrıldı. Şu anki teknik direktör Kenan Koçak ise ekibi Eylül ayında devraldı. MKE Ankaragücü, yıl içinde 15 deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Geçen sezon düştüğü Süper Lig'de son galibiyetini 25 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep FK karşısında alarak bu kötü seriyi sürdürmeye devam ediyor. Son bir yılda 15 deplasman maçı oynayan Ankaragücü, bu süreçte 10 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Takımın içerideki eski başarısını tekrar elde etmesi için acilen bir çıkış yakalaması gerekiyor.
Genç Takım Dönemi
Geçmiş Sezonlarla Karşılaştırma
Teknik Adam Değişiklikleri
Deplasman Problemi
Bu sezonki performansı, kulübün 2012-2013 sezonundaki zor günleri hatırlatıyor. O dönemde, genç oyuncularla mücadele eden Ankaragücü, maddi sıkıntılar sebebiyle transfer yapamamış ve ilk 11 maçta 9 yenilgi alarak sezonu son sırada tamamlamıştı.
MKE Ankaragücü, son iki sezonluğunda Süper Lig'e yükselmişti. Ancak bu yılki performansı, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarının çok gerisinde kalmış durumda. İsmail Kartal yönetimindeki 2017-2018 sezonunda takım, 11 maçta 2 yenilgi alarak 20 puan toplarken, Mustafa Dalcı ile elde edilen 2021-2022 sezonu ise yalnızca 1 yenilgi ile 24 puan kazanmıştı.
Bu sezon, MKE Ankaragücü 4 ay içerisinde 3 teknik adamla çalıştı. Haziran ayında göreve getirilen Kemal Özdeş ile sezon başlamadan yollar ayrıldı. Onun yerine gelen Cihat Arslan ise 5 maçlık süreçte görev yaparak takımdan ayrıldı. Şu anki teknik direktör Kenan Koçak ise ekibi Eylül ayında devraldı.
MKE Ankaragücü, yıl içinde 15 deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Geçen sezon düştüğü Süper Lig'de son galibiyetini 25 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep FK karşısında alarak bu kötü seriyi sürdürmeye devam ediyor.
Son bir yılda 15 deplasman maçı oynayan Ankaragücü, bu süreçte 10 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Takımın içerideki eski başarısını tekrar elde etmesi için acilen bir çıkış yakalaması gerekiyor.