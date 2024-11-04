MKE Ankaragücü'nde Zor Günler: 1. Lig'e Kötü Başlangıç

MKE Ankaragücü'nün Kötü Sezon Başlangıcı

Başkentin sarı-lacivertli takımı MKE Ankaragücü, 1. Lig'e hedef olan Süper Lig parolasıyla girmiş olsa da, yürüttüğü mücadelede ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şu anda, 1. Lig'deki 11. haftasında 5 yenilgi alarak, kulüp tarihinin en kötü ikinci başlangıcını yapmış durumda.

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