MKE Ankaragücü'nden Anlamlı Ziyaret: Çocuklara Mont ve Hediyeler

MKE Ankaragücü'nden Anlamlı Ziyaret

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek burada unutulmaz anlar yaşattı. Sarı-lacivertli ekip, çocuklarla bir araya gelerek onlara mont, bere ve atkı hediye etti.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Ziyaret sırasında, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Kenan Koçak ve futbolcular Tolga Ciğerci, Ertaç Özbir, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik de yer aldı. Ayrıca, güreş antrenörü Fevzi Çakmar ile güreşçiler Nurefşan Uyanık ve Yaren Adıyaman da ziyarete katıldılar.

İsmail Mert Fırat, yaptığı konuşmada öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "MKE Ankaragücü ailesi olarak evlatlarımızın her daim yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah bugünün birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamayı sürdürürüz." dedi.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nden Teşekkür

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Ankara Çocuk Evleri Sitemizde kalan çocuklarımıza sporun aşılanması ve sevdirilmesi konusunda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı MKE Ankaragücü Kulübü'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte, sarı-lacivertli ekip çocuklarla sohbet edip futbol oynadılar. Ziyaretin sonunda öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk, ziyarette konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk, ziyarette konuşma yaptı.