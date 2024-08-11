Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla geçerek galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:51
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Sezon Başladı

2024-25 sezonunun ilk haftasında futbol heyecanı MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un karşı karşıya gelmesiyle başladı.

MKE Ankaragücü'nün Galibiyeti

Ankara'daki stadyumda gerçekleştirilen mücadelede MKE Ankaragücü, güçlü bir performans sergileyerek ev sahibi avantajını kullandı. Maç sonucunda Ankaragücü, Şanlıurfaspor karşısında 2-0'lık net bir skorla galip geldi.

İlk Hafta Sonuçları

Bu sonuç, MKE Ankaragücü için sezona iyi bir başlangıç olurken, Şanlıurfaspor için zorlu bir mücadele ardından beklentileri karşılayamadı.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı