MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Sezon Başladı

2024-25 sezonunun ilk haftasında futbol heyecanı MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un karşı karşıya gelmesiyle başladı.

MKE Ankaragücü'nün Galibiyeti

Ankara'daki stadyumda gerçekleştirilen mücadelede MKE Ankaragücü, güçlü bir performans sergileyerek ev sahibi avantajını kullandı. Maç sonucunda Ankaragücü, Şanlıurfaspor karşısında 2-0'lık net bir skorla galip geldi.

İlk Hafta Sonuçları

Bu sonuç, MKE Ankaragücü için sezona iyi bir başlangıç olurken, Şanlıurfaspor için zorlu bir mücadele ardından beklentileri karşılayamadı.