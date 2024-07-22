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MKE Ankaragücü, Yeni Sezon Hazırlıklarına Kayseri'de Devam Ediyor

MKE Ankaragücü, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:27
MKE Ankaragücü, Yeni Sezon Hazırlıklarına Kayseri'de Devam Ediyor

MKE Ankaragücü, Kayseri’de Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor.

Kamp Çalışmalarının Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimindeki takım, kamp çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, güne fitness salonunda kuvvet antrenmanı ile başlarken, akşam antrenmanında ise ısınma hareketleriyle idmana giriş yaptı.

Daha sonra pas çalışması ve ardından oyun planına dahil taktiksel çalışma ile antrenman sona erdi.

Teknik Direktör Arslan’ın Değerlendirmesi

Kamp sürecinin verimliliğini değerlendiren Cihat Arslan, "Kamp yaptığımız yer, havası ve sahalarıyla çok uygun bir bölge." dedi. Ayrıca kamp programının yoğun tempoda devam ettiğini vurguladı.

Arslan, "Bu kapsamda yapacağımız hazırlık karşılaşmaları, takımımızın durumunu değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, sonradan katılan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ve Renaldo Cephas için farklı programlar uyguluyoruz. Taraftarlarımızın desteği, yaptığımız çalışmalar kadar önemli. Onların yanımızda olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek Antrenman

MKE Ankaragücü, yarın sabah Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde...

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde...

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde...

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde...

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde...

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

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