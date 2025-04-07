Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara’da Yapıldı
Modern pentatlon branşında organizasyon, Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nın dördüncüsü, yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi. Eryaman TOHM'da yapılan etkinlikte, açık yaş, gençler, 19, 17, 15, 13, 11 ve 9 yaş kategorilerinde mücadeler yapıldı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışların büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Katılımcı sporcular, çeşitli yaş kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek mücadele etti.
Yarışların Birincileri Belli Oldu
Yarışların sonuçlarına göre, birinci olan sporcular şöyle sıralandı:
- Açık Yaş Kadınlar: İpek Akşin
- Açık Yaş Erkekler: Ali Akaydın
- Genç Kadınlar: Ebrar Çalışkan
- Genç Erkekler: Kıvanç Eren Taşyaran
- 19 Yaş Altı Kadınlar: Yaren Kalender
- 19 Yaş Altı Erkekler: Muharrem Yağız Cantosun
- 17 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Ay
- 17 Yaş Altı Erkekler: Arda Meriç
- 15 Yaş Altı Kızlar: Aylin Yılmaz
- 15 Yaş Altı Erkekler: Mehmet Doruk Özkan
- 13 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Sezer
- 13 Yaş Altı Erkekler: Kerem Batur Genç
- 11 Yaş Altı Kızlar: Doğa Usman
- 11 Yaş Altı Erkekler: Muhittin Karahan Koç
- 9 Yaş Altı Kızlar: Elis Ulaş
- 9 Yaş Altı Erkekler: Gökhan Altun
Bu yılki yarışların başarılı geçmişi, genç sporcuların gelecekteki başarıları için bir motivasyon kaynağı oldu.