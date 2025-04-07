Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara’da Yapıldı

Modern pentatlon branşında organizasyon, Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nın dördüncüsü, yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi. Eryaman TOHM'da yapılan etkinlikte, açık yaş, gençler, 19, 17, 15, 13, 11 ve 9 yaş kategorilerinde mücadeler yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışların büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Katılımcı sporcular, çeşitli yaş kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek mücadele etti.

Yarışların Birincileri Belli Oldu

Yarışların sonuçlarına göre, birinci olan sporcular şöyle sıralandı:

Açık Yaş Kadınlar: İpek Akşin

İpek Akşin Açık Yaş Erkekler: Ali Akaydın

Ali Akaydın Genç Kadınlar: Ebrar Çalışkan

Ebrar Çalışkan Genç Erkekler: Kıvanç Eren Taşyaran

Kıvanç Eren Taşyaran 19 Yaş Altı Kadınlar: Yaren Kalender

Yaren Kalender 19 Yaş Altı Erkekler: Muharrem Yağız Cantosun

Muharrem Yağız Cantosun 17 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Ay

Zeynep Ay 17 Yaş Altı Erkekler: Arda Meriç

Arda Meriç 15 Yaş Altı Kızlar: Aylin Yılmaz

Aylin Yılmaz 15 Yaş Altı Erkekler: Mehmet Doruk Özkan

Mehmet Doruk Özkan 13 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Sezer

Zeynep Sezer 13 Yaş Altı Erkekler: Kerem Batur Genç

Kerem Batur Genç 11 Yaş Altı Kızlar: Doğa Usman

Doğa Usman 11 Yaş Altı Erkekler: Muhittin Karahan Koç

Muhittin Karahan Koç 9 Yaş Altı Kızlar: Elis Ulaş

Elis Ulaş 9 Yaş Altı Erkekler: Gökhan Altun

Bu yılki yarışların başarılı geçmişi, genç sporcuların gelecekteki başarıları için bir motivasyon kaynağı oldu.