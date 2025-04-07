DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,74 0,7%
ALTIN
3.702,49 0,15%
BITCOIN
2.885.685,03 3,62%

Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları, sporcuların performansıyla göz doldurdu.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:17
Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara’da Yapıldı

Modern pentatlon branşında organizasyon, Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nın dördüncüsü, yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi. Eryaman TOHM'da yapılan etkinlikte, açık yaş, gençler, 19, 17, 15, 13, 11 ve 9 yaş kategorilerinde mücadeler yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışların büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Katılımcı sporcular, çeşitli yaş kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek mücadele etti.

Yarışların Birincileri Belli Oldu

Yarışların sonuçlarına göre, birinci olan sporcular şöyle sıralandı:

  • Açık Yaş Kadınlar: İpek Akşin
  • Açık Yaş Erkekler: Ali Akaydın
  • Genç Kadınlar: Ebrar Çalışkan
  • Genç Erkekler: Kıvanç Eren Taşyaran
  • 19 Yaş Altı Kadınlar: Yaren Kalender
  • 19 Yaş Altı Erkekler: Muharrem Yağız Cantosun
  • 17 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Ay
  • 17 Yaş Altı Erkekler: Arda Meriç
  • 15 Yaş Altı Kızlar: Aylin Yılmaz
  • 15 Yaş Altı Erkekler: Mehmet Doruk Özkan
  • 13 Yaş Altı Kızlar: Zeynep Sezer
  • 13 Yaş Altı Erkekler: Kerem Batur Genç
  • 11 Yaş Altı Kızlar: Doğa Usman
  • 11 Yaş Altı Erkekler: Muhittin Karahan Koç
  • 9 Yaş Altı Kızlar: Elis Ulaş
  • 9 Yaş Altı Erkekler: Gökhan Altun

Bu yılki yarışların başarılı geçmişi, genç sporcuların gelecekteki başarıları için bir motivasyon kaynağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Yaş Altı Badmintoncularımız Çekya'da Madalya Kazandı
2
Trendyol 1. Lig'de 33. Hafta Hakemleri Belli Oldu
3
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Finale Yükseldi
4
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi: Kadro Değişiklikleri ve Güvenlik Önlemleri
5
Ağrı'nın Kadın Futbol Takımı 1. Lig İçin Hedef Büyütüyor
6
Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!