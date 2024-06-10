Montella'dan sürpriz karar! Yasin Özcan A Milli Takım'da!

Yasin Özcan A Milli Takım'da!



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı sürpriz bir şekilde A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil etti.

18 yaşındaki futbolcu, bu sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova'daki kampına katıldı ve ilk kez A Milli formayı giyme şansı yakaladı.

Montella'nın Seçimi Şaşırttı!

Bu karar, futbolseverleri ve spor kamuoyunu oldukça şaşırttı. Yasin Özcan, daha önce A Milli Takım'da hiç forma giymedi ve Ümit Milli Takım'da da sadece 2 maça çıktı.

Ancak Montella, Özcan'ın potansiyeline inandığını ve bu özel maçta ona bir şans vermek istediğini açıkladı.

Polonya Maçı Önemli!

A ve Ümit Milli Takımları, Polonya'nın başkenti Varşova'da kamp yapıyor. İki takım, 10 Haziran'da Polonya – Türkiye A Milli özel maçını oynayacak ve 11 Haziran'da da karşılıklı bir antrenman maçı yapacak.

Montella'nın Yasin Özcan'ı A Milli Takım'a dahil etmesi, bu maçlarda savunma hattında bazı değişiklikler yapabileceği sinyalini veriyor.

Yasin Özcan Kimdir?

Yasin Özcan, 2005 yılında İstanbul'da doğdu. Futbola 2014 yılında Bayrampaşa Spor Kulübü'nde başlayan Özcan, 2016 yılında Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu.

Genç futbolcu, Galatasaray U19 ve U21 takımlarında forma giydi ve bu sezon A takıma yükseldi.

Yasin Özcan, milli takımda da U17 ve U19 seviyelerinde forma giydi.