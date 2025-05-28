Montella: 'Dinlenme Süreci Futbolcular İçin Hayati Öneme Sahip'

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım Açıklamaları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, özel maçlar öncesinde aday kadro tercihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Montella, "Bazı futbolcuların dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlenmeleri konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık Maçlarına Dikkat

Montella, ABD ve Meksika ile haziran ayında oynayacakları özel maçların ardından düzenlediği basın toplantısında, "Sezon sonunda gelen iki hazırlık maçı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak iki rakibe karşı mücadele edeceğiz" dedi. Ayrıca, FIFA sıralamasında iyi bir noktada bulunan bu ekiplerin, milli takım için önemli bir hazırlık süreci oluşturduğunu vurguladı.

Turuncu Beyazlı Takımdan Dinlenme Stratejisi

Deneyimli teknik adam, kadroya birkaç genç oyuncu ekleyerek, sezon sonu performansları düşen ya da sakatlık yaşayan futbolcuları korumak adına tedbir aldığını belirtti. Mert Günok örneğini vererek, "Onu korumak adına bir karar aldım. Emirhan Topçu da 1,5 aydır net şekilde oynayamadı. Onu riske atmak istemedim" dedi.

Mağlubiyetlerden Öğrenmek

Montella, hazırlık maçlarının kazanmak için yapıldığını, ancak mağlubiyetlerin bile öğrenme fırsatı sunduğunu belirtti. "Bu tür maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretiyor" diyerek, ABD'de yapacakları maçların milli takım için yeni bir deneyim olacağını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Montella, Hakan Çalhanoğlu için de iyi dileklerde bulunarak, "Kalben en iyisini diliyorum. Bizim için önemli maçlar. Maça da gideceğim" şeklinde takıma destek olacağını belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımın ABD ve Meksika ile haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımın ABD ve Meksika ile haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.