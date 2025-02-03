Morata, Galatasaray Tarihinde 208. Yabancı Futbolcu Oldu

Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu

İtalya'nın AC Milan SPA Kulübü'nden bonservisi 1 yıllığına kiralanan İspanyol santrfor Alvaro Morata, sarı-kırmızılı kulübün 1959'dan bu yana formasını giyen 208. yabancı oyuncu oldu. Galatasaray, bu sezon başında 6 kıta ve 53 ülkeden toplamda 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Altıncı İspanyol

Morata, Galatasaray forması giyecek altıncı İspanyol futbolcu olarak kayıtlara geçti. 2011 yılında Albert Riera'nın transfer edilmesiyle başlayan süreçte, daha sonra Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino da kadroya katıldı.

Kariyeri Dikkati Çekiyor

İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan Morata, kariyerinde pek çok başarı elde etti. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid altyapısından yetişip, Real Madrid'e geçiş yaptıktan sonra Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terletti. Toplamda 200 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Morata, 614 resmi maçta 222 kez fileleri havalandırdı.

En Fazla Yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer ettiği yabancı futbolcular arasında Brezilyalılara en fazla yer verdi. 64 yılda 25 Sambacı, kadroya katarken; Yugoslavya 16 ve Romanya 15 oyuncuyla sıralamada ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray'da, Türk asıllı 7 yabancı futbolcu da forma giydi. Bu futbolcular arasında İsviçreli Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı Pierre Esser ve Kerem Demirbay yer aldı.

Galatasaray'ın Yabancı Futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan bu yana kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri arasında dikkat çekenler:

Brezilya: 25

25 Yugoslavya: 16

16 Romanya: 15

15 İspanya: 6

6 Almanya: 9

Morata'nın transferi, Galatasaray tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kaydedildi ve takımın uluslararası başarısına katkı sağlaması bekleniyor.