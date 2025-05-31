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Mourinho'dan Fenerbahçe-Konyaspor Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, giden oyuncuların kalitesinin önümüzdeki sezon için belirleyici olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:45
Mourinho'dan Fenerbahçe-Konyaspor Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe-Konyaspor Maçının Ardından Mourinho'dan Çarpıcı Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, giden oyuncuların yerine gelecek isimlerin kalitesinin bir sonraki sezon için belirleyici olacağına dikkat çekti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Mourinho, takımda ayrılan oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi önemli isimlerin ayrılmasının takımın geleceğini etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, kiralık oyuncu Allan Saint-Maximin'in de takımda yer almayacağını belirtti.

Mourinho, Kostic ve Skriniar gibi kiralık futbolcuların ve sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in geleceği hakkında kesin bir şey bilmediğini kaydederek, yeni bir takım kurmanın avantajları ve dezavantajları olduğunu dile getirdi.

Yeni Oyuncular ve Beklentiler

Mourinho, yeni oyuncular geldiğinde beklentilerin artacağına dikkat çekti. “İşimizin daha zor ya da kolay olacağını belirleyen şey, gidenlerin yerine gelecek oyuncuların kalitesi olacak,” diyen Mourinho, takımda önemli rol oynayan isimlerin eksikliğinin hissedileceğini vurguladı.

Teknik Ekibinde Değişiklikler Olacak

Mourinho, kendi ekibindeki bazı kişilerin ayrılacağını ve bazı yeni isimlerin ekibe katılacağını açıkladı. “Ben ve ekibim birbirimizi seviyoruz ve bu değişikliklerin yapılmasına karar verdik. Ekibimden bazı isimler ayrılacak, bu gelişme birçok kulüpte normal karşılanırken burada sıra dışı olarak değerlendirilmekte,” ifadelerini kullandı.

Takımının son maçlarındaki motivasyon eksikliğine de değinen Mourinho, “Oyuncularım yorgun. Tatil sonrasında takıma dönecek oyuncular, her şeylerini vermek için geri gelecekler,” sözleriyle oyuncularının yeniden toparlanacağı umudunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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