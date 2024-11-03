Mourinho'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklamalar

Mourinho'dan Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği Trabzonspor maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu.

VAR Hakemi Atilla'ya Tepki

Mourinho, karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yönelik tepkisini dile getirerek, "Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor. Bugün de sistemin bir adı vardı: o da Atilla" dedi. Mourinho, Türkiye'ye geldiğinden beri sadece potansiyel oyunculara odaklandığını belirtti ve kulübün yapısını değerlendirdi.

Önemli Mücadeleler

Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "Orta sahada zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Yerel gazeteleri takip edemedim ama takıma gelen bilgiler doğrultusunda rakibin fiziksel olarak güçlü bir kadro ile sahaya çıkacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Maç İçindeki Pozisyonlar

Mourinho, ilk yarıda hakem kararı ile ilgili şunları kaydetti: "İlk yarıda VAR hakemi sanki uyuyordu. Bright’a yapılan pozisyon net bir kırmızı karttı. Eğer bu durumda bir Fenerbahçe oyuncusu olsaydı, kart vermekten kaçmazlardı." Ayrıca, maç içerisinde lehlerine verilmeyen penaltıyı "en büyük skandal" olarak nitelendirdi.

Sonuç ve Performans Değerlendirmesi

Bazı oyuncuları risk nedeniyle değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Mourinho, döndüğünde "Sıfır" yanıtı ile takımının performansını değerlendirdi. Mourinho, ligle ilgili daha fazla farkındalık yaratmak için sosyal medyada bir pozisyon paylaşacağını belirtti.

Mourinho'nun açıklamaları, Türk futbolunun ve hakem sisteminin tartışılmasına yol açarken, sonuç olarak bir galibiyetle sahadan ayrılan Fenerbahçe, bu hafta içinde önemli bir psikolojik üstünlük sağlamış oldu.