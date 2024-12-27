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Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Sivas'ta Coşkuyla Gerçekleşti

Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finali Sivas'ta yapıldı, şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:07
Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Sivas'ta Coşkuyla Gerçekleşti

Spor Toto Muaythai Süper Ligi Sezon Finali

Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin büyük sezon finali, Sivas'ta gerçekleştirildi. Valilik, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 4 Eylül Spor Salonu'nda hayranlık uyandırdı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Final mücadelesinde, toplamda 12 sporcunun ter döktüğü 6 müsabakada şampiyonluklar belirlendi. Kadınlarda:

  • Gamze Korkmaz (45 kg)
  • Özlem Melek Korkmaz (48 kg)
  • Ferizan Gocuk (54 kg)
  • Kübra Kocakuş (60 kg)

Erkeklerde ise:

  • Umut Başar Karabulut (60 kg)
  • Mehmet Ali Meriç (75 kg)

Rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başardılar. Gecenin en heyecanlı anlarından biri ise Super Fight karşılaşmasıydı; burada Ali Bilben, 67 kiloda Selman Sadi İlikli'yi yenerek kemer kazanma başarısını gösterdi.

Organizasyonun Önemli İsimleri

Etkinliği takip edenler arasında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve birçok vatandaş yer aldı.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın değerli sporcuları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, "Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İnşallah, daha büyük etkinliklere de ev sahipliği yaparız. Sporcularımıza başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Adem Uzun da, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a teşekkür ederek, böyle özel bir etkinliğin Sivas'ta gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Arenada Temsil

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 2025 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacaklar.

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