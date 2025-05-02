Muaythai ve Boks Türkiye Şampiyonu Bengisu Karakoç'un Hedefi Dünya Şampiyonluğu

15 Yaşındaki Şampiyonun Hedefi Dünya Kupası

Küçük yaşta spor hayatına atılan Bengisu Karakoç, muaythai ve boks alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki sporcu, elde ettiği Türkiye şampiyonlukları sonrasında gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Spora İlk Adımlar

Bengisu, babasının yönlendirmesiyle 13 yaşındaki erkek kardeşi Rasim Efe ile birlikte spora başladı. 2022 yılında Kütahya'da düzenlenen Minik-Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra, Antalya'da gerçekleştirilen U-23 Büyükler-Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda da 51 kiloda birinci olarak göz doldurdu.

Dünya Arenasında Türkiye'yi Temsil Etti

Geçen yıl eylülde Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Karakoç, 2024'te Gümüşhane'de yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda birincilik kazandı. Bu yıl ise Samsun'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda mücadele ederek Türkiye şampiyonu unvanını aldı.

Kardeş Dayanışması

Bengisu Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora olan sevgisinin zamanla arttığını, kardeşi ile birlikte çalışmanın kendisine büyük güç verdiğini ifade etti. "Kardeşim sayesinde kendimdeki potansiyeli keşfettim. Birlikte şampiyon olduk ve bu beni daha da motive etti," dedi.

Gelecek Hedefleri

Bengisu, günlük 4-5 saat antrenman yaparak haftanın her günü sporla ilgilendiğini belirtti. Milli takımda başarı elde etmek ve dünya şampiyonasına katılmak için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. 2022'de yıldızlar kategorisinde muaythaide Türkiye şampiyonu oldum. sonra 2024'te muaythaide gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi milli takım sürecindeyim, umarım oradan da iyi sonuçlar alırım," diye ekledi.

Antrenörün Değerlendirmesi

Bengisu'nun antrenörü Mehmet Ali Uslu, sporcusunun azmi ve çalışkanlığına dikkat çekerek, "Bengisu'nun boksta da başarılı olabilmesi için zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ama onun azmi bunu başarmasına yardımcı oldu," dedi.

Baba Recep Karakoç'un Gururu

Bengisu'nun babası Recep Karakoç ise çocuklarının başarları ile gurur duyduğunu belirterek, "Kızım ve oğlumun elde ettikleri başarılar bizi çok mutlu ediyor. Onların milli takımda dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Spora başlamanın çocukların öz güvenine büyük katkı sağladığını dile getiren baba Karakoç, "Ringde çocuklarımı tanıyamıyorum; normalde çok masum görünürler ama ringde çok hırslılar. Benim onlara her türlü destek vermem gerekiyor," dedi.

Samsun’da yaşayan 15 yaşındaki Bengisu Karakoç, hem muaythai hem de boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Karakoç, çalışmalarına devam etti.

Samsun’da yaşayan 15 yaşındaki Bengisu Karakoç, hem muaythai hem de boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Karakoç, çalışmalarına devam etti.