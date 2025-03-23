Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçmeleri Sonuçlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları tamamlandı. Genç sporcular madalyaya odaklandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:12
Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçmeleri Sonuçlandı

Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları başarıyla sona erdi. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 500 ve 1000 metrelik parkurda 120 sporcu mücadele etti.

Başkan Kabakçı'dan Açıklamalar

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yarışmaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle genç ve yıldız sporcuların gösterdiği performansların dikkat çekici olduğunu belirtti. Kabakçı, "Bu sene özellikle yıldızlarda, gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyoruz. Yine büyüklerde sınırlı sayıda sporcularla bazı faaliyetlere katılacağız." diyerek, milli takım kadrosunun belirlenmeye başlandığını vurguladı.

Kabakçı, genç ve yıldız kategorisindeki sporcuların performanslarının gelecek için umut verici olduğunu ifade ederek, "Altyapıya verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. İnşallah 2028 yılında güzel sonuçlar alacağız." şeklinde konuştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları sona erdi. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, gazetecilere açıklama yaptı.

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