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Muğla'da Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Devam Ediyor

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, sağanak yağmur altında dördüncü gün yarışıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:15
Muğla'da Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Devam Ediyor

Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda Heyecan Dorukta

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, dördüncü gün yarışlarıyla devam ediyor. Dolunay ortamında sağanak yağmur altında yapılan bu heyecan dolu etkinlik, yatçılık tutkunlarını bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve Yarışlar

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından organize edilen şampiyonada, Türkiye’nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan toplamda 19 yelkenli yat ve 170 sporcu mücadele ediyor.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarışlar öncesinde antrenman turları gerçekleştirerek, yarış gününe hazırlandı. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından belirlenen rüzgarın yönüne ve şiddetine göre oluşturulan parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.

Yarış Sonuçları

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yarışan yelkenciler, koy içinde sağanak altında mücadele etti ve yarış oldukça çekişmeli geçti.

Şampiyonanın dördüncü gününde gerçekleştirilen tek yarışta, sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle sıralandı:

  • ORC-A
    1- Frogfoot (Sergei Bryuzga)
    2- Vakkorama (Cem Hakko)
    3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)
  • ORC-B
    1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)
    2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)
    3- Buyan (Sergei Karayaev)
  • ORC-C
    1- Wizard (Pavel Karachov)
    2- You Too (Vasily Echin)
    3- Jason (Denis Shari)
  • ORC-D
    1- İvana (Aleksei Brunov)
    2- Aleksandriya (İlya Strakh)
    3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Bu yılki şampiyona, yarın yapılacak son yarışlarla sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sağanak altında yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sağanak altında yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.

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