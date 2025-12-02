Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan Birlik Çağrısı: Şehrin Desteği Şart

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan Birlik Çağrısı

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumunu, zorlu süreçleri ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Kıyanç, konuşmasının başında iki yıldır kendilerine destek olan Muğla basınına teşekkür ederek başladı: "Türkiye’de ben özellikle alt lig takımlarında bu kadar destek alan, hem de taraf olmadan destek olan, herkes tarafından tam destek alan başka bir takım var mı bilmiyorum. İnşallah biz bunu devam ettiririz"

Birinci hedef: Muğla’da birlik ve beraberlik

Başkan Kıyanç, basın toplantısının amacının bilgilendirme ve süreci özetleme olduğunu belirterek, bu yılki temel parolalarını açıkladı. "Birinci hedefimiz, bu yılki parolamız, bu yılki çağrımız, Muğla’da öncelikle hedef birlik çağrısına daha çok destek almak amacı var. Muğla’nın, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Çünkü birlik içerisinde olursak sorunların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Maddi destek çağrısı

Kıyanç, şehrin kulübe daha fazla katkı vermesi gerektiğini vurguladı ve maddi destek konusundaki yetersizliklere sitem etti. "Muğlaspor’un standartı yüksek bir stadı oldu ve biz bir adet loca satamadık arkadaşlar. Biz bir saha reklamı satamadık" ifadelerini kullandı. İş insanlarına seslenen Kıyanç, "Allah rızası için beş kişi, dört kişi bu şehirde bir araya gelip 150’şer bin lira para verip bir loca alamıyor mu? Tek bir alışverişe 150-200 bin lira veren, her yerde konuşan insanlar maça gelmeseler dahi bunu yapabilirler" diyerek destek beklediklerini yineledi.

Maçlar ve hedefler

Kıyanç, yaklaşan iki önemli maça değinerek önceliklerinin kupa değil lig olduğunu belirtti. Muğla’nın takımı olan Bodrumspor ile oynanacak kupa maçını "olmazsa olmaz" olarak görmediklerini, 10 futbolcunun yokluğunda dahi kardeşlik ortamında bir mücadele vereceklerini söyledi. Hafta sonu oynanacak maçın sezonun ilk kırılma maçı olduğunu vurgulayan Kıyanç, "Muğlaspor, Allah izin verirse, hafta sonu Batman Petrolü yendiği zaman lider olacak" ifadelerini kullandı. Başkan, 19-20 yıl sonra bu lige çıkan bir takım için liderlik fırsatının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Taraftarlara çağrı

Başkan Kıyanç, taraftarlara küfür ve çirkin tezahürattan kaçınma çağrısında bulundu. "Muğla’ya küfür yakışmıyor" sloganıyla hareket edilmesini rica eden Kıyanç, "Muğla Türkiye’nin çok özel bir şehri, ben bunu taraftarımıza olabildiğince anlatıyorum, hepimiz beraber anlatalım" dedi.

