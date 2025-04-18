Murat Şahin: "Gelecek Senenin Planlarını Yapacağız"

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, ligdeki kalan 6 maç için gelecek senenin planlarını yaptıklarını ifade etti.

Karşılaşma sonrası, Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için başsağlığı dileklerini ileten Şahin, maçın ilk yarısında iyi futbol sergilediklerini, ikinci yarıda ise performanslarının düştüğünü belirtti.

Şahin, “İlk yarıda çok iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda farklı bir Hatayspor'la sahadaydık. Üç cezamız ve Kerim’in sakatlığı nedeniyle hamlelerimiz planladığımız gibi gitmedi. Cengiz'in sakatlığı daha fazla oyuncu kaybına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Mücadeleye rağmen kaçırdıkları gollere de değinen Şahin, “3-2 mağlupken kaçırdığımız bir gol pozisyonu, inanılması güç durumlara yol açabilirdi. Konyaspor ikinci yarıda daha istekliydi ve güzel bir takım oyunu sergilediler, onları tebrik ediyorum” dedi.

Son dönemlerde iyi oyunlar oynamalarına rağmen kendi hatalarından gol yediklerini hatırlatan Murat Şahin, “Bu tarz hataları cezalandırılıyor. Şu anda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve gelecek sezon için planlamalar yapacağız” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.