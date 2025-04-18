DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

Murat Şahin: "Gelecek Senenin Planlarını Yapacağız"

Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Konyaspor maçı sonrası geleceğe yönelik planlarını paylaştı ve eski oyuncuya başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:14
Murat Şahin: "Gelecek Senenin Planlarını Yapacağız"

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, ligdeki kalan 6 maç için gelecek senenin planlarını yaptıklarını ifade etti.

Karşılaşma sonrası, Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için başsağlığı dileklerini ileten Şahin, maçın ilk yarısında iyi futbol sergilediklerini, ikinci yarıda ise performanslarının düştüğünü belirtti.

Şahin, “İlk yarıda çok iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda farklı bir Hatayspor'la sahadaydık. Üç cezamız ve Kerim’in sakatlığı nedeniyle hamlelerimiz planladığımız gibi gitmedi. Cengiz'in sakatlığı daha fazla oyuncu kaybına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Mücadeleye rağmen kaçırdıkları gollere de değinen Şahin, “3-2 mağlupken kaçırdığımız bir gol pozisyonu, inanılması güç durumlara yol açabilirdi. Konyaspor ikinci yarıda daha istekliydi ve güzel bir takım oyunu sergilediler, onları tebrik ediyorum” dedi.

Son dönemlerde iyi oyunlar oynamalarına rağmen kendi hatalarından gol yediklerini hatırlatan Murat Şahin, “Bu tarz hataları cezalandırılıyor. Şu anda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve gelecek sezon için planlamalar yapacağız” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında
2
Fenerbahçe, Zalgiris'i Konuk Ediyor: Jasikevicius'tan Kritik Açıklamalar
3
MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te Heyecanla Tamamlandı
4
TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret
5
Teksüt Bandırmaspor - Kocaelispor Maçında 2-2 Beraberlik
6
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Zafere Uzandı
7
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu