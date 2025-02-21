Murat Şahin: "Hata Yapan Kaybetti"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:57
Murat Şahin: "Hata Yapan Kaybetti"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 1-0 kaybeden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Murat Şahin, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hatalara Dikkat Çekti

Şahin, yaptığı değerlendirmede, "Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu." ifadelerini kullandı. İlk yarıda yaşanan bir hata sonrası geriye düştüklerini vurgulayan Şahin, ikinci yarıda durumu değiştirmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Pozisyon Eksikliği

Maçın genelinde iki tarafın da pozisyon üretmekte zorluk yaşadığını ifade eden Şahin, "Eksiklerimiz nedeniyle fazla hamle yapamadım. Elimizden geleni yaptık. Oyuncular da büyük bir çaba gösterdi. Hava şartları ve maçın getirdiği stresle mücadele ettik." şeklinde konuştu.

Gelecek Umudu

Son olarak, bundan sonra alacakları galibiyetlerle umutlarını yeniden canlandırmak istediklerinin altını çizen Şahin, “Bundan sonrası için maksimum galibiyet alıp tekrar umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

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