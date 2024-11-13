Muş'ta 'Gazozuna Maç' Projesi ile Çocuklar Spora Kazandırılıyor

Gazozuna Maç Projesi ile Spor Sevgiyle Yayılıyor

Muş'ta, gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, 'Gazozuna Maç' projesi kapsamında, köylerde düzenledikleri futbol müsabakaları ile çocukları spora yönlendirmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje, sporun tabana yayılması ve sosyal etkileşimin artırılmasını hedefliyor. Muş'ta etkinlikler, Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından yürütülüyor.

Futbol Müsabakalarıyla Eğlenceli Anlar

Gidilen köylerde çocuklar için düzenlenen gazozuna futbol maçları, çocuklar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Son etkinlik, Merkez'e bağlı Ortakent köyünde gerçekleşti. Burada 11’er kişilik 'mavi' ve 'yeşil' takımlar kurulmuş ve köydeki boş arazide bir futbol maçı organize edildi.

'Yeşil' takımın 2-0 kazandığı maçın ardından, katılımcılara gazoz ikram eden gençler, toplamda 100 mahalle ve köye ulaşmayı hedefliyor.

Vali Çakır'dan Destek Açıklamaları

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Gazozuna Maç' projesinin, çocuklara spor sevgisini aşılamak ve sosyal etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Çakır, “Bu sayede özlem duyduğumuz geçmişteki sosyal faaliyetlerimiz tekrar canlanıyor. Tatlı bir şekilde sporu tabana yaymak istiyoruz.” dedi.

Proje ile Hedef 100 Mahalle ve Köy

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, projenin bu yıl başlatıldığını ve düzenlenen etkinliklerin olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti. Taşdemir, “Hedefimiz Muş’ta spor altyapısını güçlendirmek ve spor kültürünü çocuklarımızın ayağına götürmektir.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Mutluluğu Ön Planda

Gençlik merkezi lideri Bülent Çakı ise, “Daha önce birkaç köye gittik ve tüm köylere ulaşma hedefindeyiz. Çocukların mutlu olduğunu görmek, bizim için en büyük ödül.” dedi. Etkinlikte çocuklardan Muharrem Ayhan, “Futbol oynadık ve 2-0 kazandık. Maç sonunda gazoz ikram ettiler. Heyecanlı bir maç oldu.” diyerek projeye olan ilgilerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.