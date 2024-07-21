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Muşlu kayakçılara, yazın sıcağı engel değil

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir: "Sporcularımız kavurucu sıcaklara rağmen yoğun antrenman yapmakta. Amacımız daha dinç ve güçlü...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:30
Muşlu kayakçılara, yazın sıcağı engel değil

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına devam ediyor. Antrenörleri eşliğinde asfaltta tekerlekli kayak kullanan sporcular, kışın düzenlenecek yarışmalar için zorlu parkurlarda güç depoluyor.

Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanı 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.


- "Amacımız güçlü şekilde kışa hazırlanmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, farklı branşlarda birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Her yıl müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuların yazın da boş durmadığını anlatan Taşdemir, "Muş'ta bu yıl kayak sezonu kısa sürdü. Buna rağmen, o süreci çok iyi değerlendirerek 20 madalya aldık. Türkiye'nin farklı illerinden düzenlenen kayaklı koşularda, Türkiye yarışmalarında dereceler elde ettik. Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

Uluslararası birçok müsabakada da derece elde ettiklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yazı iyi değerlendiriyoruz. 80 sporcularımızla antrenmanlarımızı asfaltta sürdürmekteyiz. Sporcularımız kavurucu sıcaklara rağmen yoğun antrenman yapmakta. Boş bir vakit bırakmıyoruz. Amacımız daha dinç ve güçlü şekilde sporcularımızı kışa hazırlamak. Gençlerimiz ülkemizin bayrağını daha nice zamanlarda göndere çektireceklerinden hiç şüphemiz yok."

Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımız kilometrelerce koşuyor. Çalışma yaptığımız asfalt antrenman için elverişli. Amacımız Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak." diye konuştu.

Sporculardan Esmanur Olca ise "Bir yıldır kayaklı koşu yapıyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Onun için burada çalışıyoruz. Kavurucu bir sıcaklık var. Yine de antrenmanlara geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını...

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanın 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

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