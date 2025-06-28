Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor

Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor
Bedensel engelliler arasında 11 kez Türkiye şampiyonu olan ve 6 Türkiye rekoru kıran milli sporcu Mustafa Gül, gözünü Mart 2026’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na çevirdi. Kırıkkale’de 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda elde ettiği birincilikle, altın madalya hedefiyle hazırlıklara başladı.
Kırıkkale'de Şampiyonluk
38 yaşındaki Gül, Kırıkkale’de 65 kiloda 145 kiloluk kaldırışla kazandığı şampiyonluğun ardından, çalışmalarını Sivas Belediyespor Kulübü Tesisleri’nde sürdürüyor. Spor hayatına 1996 yılında atletizmle başlayan Gül, 2003 yılında yaşadığı talihsiz bir kazada iki ayağını da kaybetti.
Spor Aşkı ve Yeni Hedefler
Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spor hayatını devam ettiren Gül, kulüp başkanının yönlendirmesiyle halter branşına yöneldi. Halterdeki başarılarını şu sözlerle özetledi: "11 kez Türkiye şampiyonu oldum, 6 defa da Türkiye rekoru kırdım. Kırıkkale’de düzenlenen yarışmada da Türkiye şampiyonu olarak madalyayı Sivas Engelli durumu ile ilgili hiçbir zaman olumsuz düşünmediğini vurgulayan Gül, "Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım. Engelli arkadaşlarıma örnek olmak için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Spor yapmak bir engel değil; aksine insanı hayata bağlıyor" ifadelerini kullandı. Mustafa Gül, kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı en büyük hedefi olarak belirtti. "Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu; onu başardık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. Umarım dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da mücadele edeceğim" şeklinde konuştu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende, sporcularının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. "Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" diyerek, bir dizi destekle şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı. Mustafa Gül’ün azmine değinen Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde ederiz" dedi. Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.
Engelleri Aşmak ve İlham Vermek
Gelecek Hedefleri
Destek ve İşbirliği
Engelli durumu ile ilgili hiçbir zaman olumsuz düşünmediğini vurgulayan Gül, "Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım. Engelli arkadaşlarıma örnek olmak için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Spor yapmak bir engel değil; aksine insanı hayata bağlıyor" ifadelerini kullandı.
Mustafa Gül, kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı en büyük hedefi olarak belirtti. "Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu; onu başardık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. Umarım dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende, sporcularının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. "Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" diyerek, bir dizi destekle şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.
Mustafa Gül’ün azmine değinen Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde ederiz" dedi.
Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.
Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.