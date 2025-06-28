DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor

Bedensel engelli halterci Mustafa Gül, Türkiye şampiyonalarında kazandığı başarılarla Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:32
Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor

Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor

Bedensel engelliler arasında 11 kez Türkiye şampiyonu olan ve 6 Türkiye rekoru kıran milli sporcu Mustafa Gül, gözünü Mart 2026’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na çevirdi. Kırıkkale’de 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda elde ettiği birincilikle, altın madalya hedefiyle hazırlıklara başladı.

Kırıkkale'de Şampiyonluk

38 yaşındaki Gül, Kırıkkale’de 65 kiloda 145 kiloluk kaldırışla kazandığı şampiyonluğun ardından, çalışmalarını Sivas Belediyespor Kulübü Tesisleri’nde sürdürüyor. Spor hayatına 1996 yılında atletizmle başlayan Gül, 2003 yılında yaşadığı talihsiz bir kazada iki ayağını da kaybetti.

Spor Aşkı ve Yeni Hedefler

Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spor hayatını devam ettiren Gül, kulüp başkanının yönlendirmesiyle halter branşına yöneldi. Halterdeki başarılarını şu sözlerle özetledi: "11 kez Türkiye şampiyonu oldum, 6 defa da Türkiye rekoru kırdım. Kırıkkale’de düzenlenen yarışmada da Türkiye şampiyonu olarak madalyayı Sivas

Engelleri Aşmak ve İlham Vermek

Engelli durumu ile ilgili hiçbir zaman olumsuz düşünmediğini vurgulayan Gül, "Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım. Engelli arkadaşlarıma örnek olmak için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Spor yapmak bir engel değil; aksine insanı hayata bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Mustafa Gül, kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı en büyük hedefi olarak belirtti. "Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu; onu başardık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. Umarım dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Destek ve İşbirliği

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende, sporcularının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. "Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" diyerek, bir dizi destekle şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.

Mustafa Gül’ün azmine değinen Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde ederiz" dedi.

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden...

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden...

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı
2
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
3
Geleneksel Türk Okçuluğuna Artan İlgi: Cengiz Toksöz'le Yeni Hedefler
4
Iğdır FK, Burak Çoban'la Anlaştı
5
Trabzonspor, Denis Dragus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
6
Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor
7
Milli Kayaklı Koşucular, 2026 Kış Olimpiyatları İçin Ardahan'da Hazırlanıyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı