Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor

Engelleri Aşmak ve İlham Vermek

Engelli durumu ile ilgili hiçbir zaman olumsuz düşünmediğini vurgulayan Gül, "Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım. Engelli arkadaşlarıma örnek olmak için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Spor yapmak bir engel değil; aksine insanı hayata bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Mustafa Gül, kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı en büyük hedefi olarak belirtti. "Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu; onu başardık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. Umarım dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Destek ve İşbirliği

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende, sporcularının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. "Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" diyerek, bir dizi destekle şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.

Mustafa Gül’ün azmine değinen Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde ederiz" dedi.

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.