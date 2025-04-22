Namağlup Bilek Güreşi Şampiyonları Avrupa ve Dünya Arenasında

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda namağlup şampiyon unvanı kazanan sporcular Hasan Deniz ve Ali Karaçete, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 7-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ali Karaçete, 24 yaşında, Türkiye genelinde sağ kolda namağlup büyükler kategorisi birincisi oldu. Genç yaşta başarılarıyla dikkat çeken Hasan Deniz ise, 17 yaşında gençlerde sağ kolda ve büyüklerde sol kolda namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarıların ardından milli takıma seçilen sporcular, 30 Mayıs'ta Romanya’da yapılacak Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak. Ayrıca, 10 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na da mücadele edecekler.

Ali Karaçete, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bilek güreşine 10 yıl önce beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle başladım. Hedefimiz, şampiyonluk kazanıp İstiklal Marşı’mızı okutmak" şeklinde konuştu.

Hasan Deniz ise milli takıma seçilmekten duyduğu gururu dile getirerek, "Romanya’daki organizasyona en iyi şekilde hazırlanacağız. Amacım bayrağımızı açmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmak" dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilcisi Süleyman Has, sporcuların yurt dışındaki yarışmalarda da başarılarını sürdüreceğine inandığını belirtti.

Namağlup birinci oldukları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli takıma seçilen Hasan Deniz ile Ali Karaçete (sağda), madalya hedefledikleri Avrupa ve dünya şampiyonalarına birlikte hazırlanıyor..