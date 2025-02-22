Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u Başkent Derbisinde Yendi!

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 70-68 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:19
Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u Başkent Derbisinde Yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

23. haftada gerçekleştirilen başkent derbisi nefes kesen anlara sahne oldu. Nesibe Aydın, ev sahibi olarak karşılaştığı OGM Ormanspor ile zorlu bir mücadeleye girdi.

Maç Sonucu

Maç sonunda Nesibe Aydın, rakibini 70-68 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, hem takıma hem de taraftarlara büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Bu galibiyetle birlikte Nesibe Aydın, ligdeki konumunu güçlendirdi ve gelecek haftalar için umut vadetti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 ile Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
2
Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı
3
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
5
Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı
6
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
7
A Milli Kadın Futbol Takımı, Medya Günü'nde İddialı Hedeflerini Açıkladı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi