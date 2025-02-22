Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u Başkent Derbisinde Yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

23. haftada gerçekleştirilen başkent derbisi nefes kesen anlara sahne oldu. Nesibe Aydın, ev sahibi olarak karşılaştığı OGM Ormanspor ile zorlu bir mücadeleye girdi.

Maç Sonucu

Maç sonunda Nesibe Aydın, rakibini 70-68 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, hem takıma hem de taraftarlara büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Bu galibiyetle birlikte Nesibe Aydın, ligdeki konumunu güçlendirdi ve gelecek haftalar için umut vadetti.