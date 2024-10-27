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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. hafta, iki maçla tamamlandı ve takımlar puanlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:04
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. hafta, geride kalan iki karşılaşma ile tamamlandı. Bu maçlarda önemli sonuçlar alındı.

İskenderunspor'un Galibiyeti

İskenderunspor, evinde ağırladığı Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak altın değerinde üç puan elde etti.

E Koleji Isparta 32 Spor'dan Beraberlik

Diğer maçta ise E Koleji Isparta 32 Spor, Kırklarelispor'u konuk etti. Bu karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım da puanlarını bölüşmüş oldu.

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ediyor ve takımlar, bir sonraki haftaya odaklanıyor.

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