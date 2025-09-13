Nesine 2. Lig: Bursaspor ve Batman Petrolspor 4. haftayı lider tamamladı

Nesine 2. Lig: 4. hafta değerlendirmesi
Nesine 2. Lig'de 4. hafta tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftayı lider olarak kapattı.
Kırmızı Grup
Kırmızı Grup'ta 4. hafta sonu puan durumu:
OGBMAYAVP1.BURSASPOR440013112122.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ4310945103.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜB4301134994.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ4301125795.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR422082686.ANKARA DEMİRSPOR422053287.MARDİN 1969 SPOR421173478.MUŞ SPOR KULÜBÜ421163379.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR4202844610.ALİAĞA FUTBOL4202532611.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK4121541512.KCT 1461 TRABZON FK4121431513.FETHİYESPOR4112761414.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR411269-3415.SOMASPOR401328-6116.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 4004112-11017.ADANASPOR 4004120-19018.YENİ MALATYASPOR4004220-18-30
Beyaz Grup
Beyaz Grup'ta 4. hafta sonu puan durumu:
OGBMAYAVP1.BATMAN PETROL SPOR44001129122.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR4400826123.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR321052374.MERKÜR JET ERBAASPOR421165175.GMG KASTAMONUSPOR420264266.SULTAN SU İNEGÖLSPOR420265167.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK413054168.MUĞLASPOR KULÜBÜ312072559.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR3120963510.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR412147-3511.KARACABEY BELEDİYE SPOR4112550412.İSKENDERUNSPOR 4112440413.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 4040330414.BEYKOZ ANADOLU SPOR411224-2415.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ402237-4216.KEPEZ SPOR FUTBOL 402237-4217.ALTINORDU402216-5218.MKE ANKARAGÜCÜ301226-4119.BUCASPOR 19284013312-91
Haftanın ardından gruplarda oluşan tablo bu şekilde devam ediyor; takımların sonraki haftalardaki performansı, sıralamada değişiklik yaratabilir.