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Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Başladı: Heyecan Dolu Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 19. hafta mücadeleleri 3 karşılaşmayla başladı. Sarıyer, İnegölspor'u 6-2 yendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:07
Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Başladı: Heyecan Dolu Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 19. Hafta Mücadeleleri

Nesine 2. Lig'de 19. hafta heyecanı, bu hafta 3 karşılaşma ile başladı. Ligdeki takımlar, cetveldeki sıralamalarını belirlemek için sahaya çıktılar.

Beyaz Grup Maçları

Sarıyer, İnegölspor karşısında 6-2 gibi etkileyici bir skor elde ederek ligin formda takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kırmızı Grup Maçları

Diğer yandan, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor ve Bucaspor 1928, karşılaşmalarını 1-1 berabere tamamladı. Menemen FK ise Karaman FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte, Nesine 2. Lig'de takımların mücadelesi devam ediyor. Gözler şimdi diğer karşılaşmalarda ve ligdeki sıralama tablosunun nasıl şekilleneceğinde.

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