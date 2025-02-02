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Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'taki sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:03
Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig 20. Hafta Mücadelesi Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlar, sporseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte, bugünkü karşılaşmalardan alınan sonuçlar:

Beyaz Grup

  • E Koleji Isparta 32 Spor - Altınordu: 1-1
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
  • İnegölspor - Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Kırmızı Grup

  • Karaman FK - Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Merkür Jet Erbaaspor: 2-3
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-4
  • Ülkea Nazillispor - Çimentaş Elazığspor: 1-6
  • Serik Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1

Bu sonuçlarla birlikte takımlar ligdeki konumlarını sağlamlaştırmaya çalışırken, gelecek haftalarda yapılacak karşılaşmalar merakla bekleniyor.

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