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Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, 3 maçın ertelenmesiyle tamamlandı. İşte haftanın sonuçları.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:57
Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig 12. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 3 maç dışında tamamlandı. 1. Grup'taki Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi, Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor karşılaşmaları ve 3. Grup'taki Çorluspor 1947-Alanya 1221 maçı, hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

1. Grup Maç Sonuçları

  • Elazığ FK-Bursaspor: 0-1
  • Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor: 0-3
  • Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silifke Belediyespor: 1-1
  • Kaşıyaka-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-2
  • Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 0-0

2. Grup Maç Sonuçları

  • Muğlaspor-Uşakspor: 1-0
  • Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor: 1-1
  • Smart Holding Çayelispor-T. Metal 1963 Spor: 2-2
  • Tire 2021 FK-İnegöl Kafkasspor: 2-2
  • Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK: 4-0
  • Silivrispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1
  • ETİ Gübre Mazıdağı Fosfat Spor-Beykoz İshaklıspor: 0-0

3. Grup Maç Sonuçları

  • Karabük İdmanyurdu-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
  • 52 Orduspor FK-Çankayaspor: 3-0
  • Osmaniyespor FK-Aliağa Futbol: 0-0
  • Bayburt Özel İdare-Pazarspor: 1-1
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
  • 1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-1
  • Ayvalıkgücü Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1

4. Grup Maç Sonuçları

  • Kolibri Ağrı 1970 Spor-Polatlı 1926 Spor: 2-0
  • Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursa Nilüfer: 1-0
  • Kırıkkale FK-İzmir Çoruhlu FK: 1-0
  • Zonguldakspor FK-Niğde Belediyespor: 1-0
  • 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Mardin 1969 Spor: 1-2
  • Edirnespor-Denizlispor: 1-2

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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