Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig 12. Hafta Sonuçları
Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 3 maç dışında tamamlandı. 1. Grup'taki Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi, Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor karşılaşmaları ve 3. Grup'taki Çorluspor 1947-Alanya 1221 maçı, hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.
1. Grup Maç Sonuçları
- Elazığ FK-Bursaspor: 0-1
- Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor: 0-3
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silifke Belediyespor: 1-1
- Kaşıyaka-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-2
- Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
2. Grup Maç Sonuçları
- Muğlaspor-Uşakspor: 1-0
- Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor: 1-1
- Smart Holding Çayelispor-T. Metal 1963 Spor: 2-2
- Tire 2021 FK-İnegöl Kafkasspor: 2-2
- Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK: 4-0
- Silivrispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1
- ETİ Gübre Mazıdağı Fosfat Spor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
3. Grup Maç Sonuçları
- Karabük İdmanyurdu-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
- 52 Orduspor FK-Çankayaspor: 3-0
- Osmaniyespor FK-Aliağa Futbol: 0-0
- Bayburt Özel İdare-Pazarspor: 1-1
- Yozgat Belediyesi Bozokspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
- 1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-1
- Ayvalıkgücü Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
4. Grup Maç Sonuçları
- Kolibri Ağrı 1970 Spor-Polatlı 1926 Spor: 2-0
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursa Nilüfer: 1-0
- Kırıkkale FK-İzmir Çoruhlu FK: 1-0
- Zonguldakspor FK-Niğde Belediyespor: 1-0
- 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Mardin 1969 Spor: 1-2
- Edirnespor-Denizlispor: 1-2
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