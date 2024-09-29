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Nesine 3. Lig'de 4. Haftanın Değerlendirmesi

Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadeleleri sona erdi. İşte gruplardaki son durum ve lider takımlar.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:06
Nesine 3. Lig'de 4. Haftanın Değerlendirmesi

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Maçları Yüzde Yüz Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları geride kaldı. Her grup kendi dinamiklerinde çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Takımlar, sezonun başından itibaren koydukları hedeflere ulaşmak için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Gruplardaki Liderler

1. Grup'ta Bornova 1877, 2. Grup'ta Türk Metal 1963 Spor liderliğe yükselerek dikkat çekti. 3. Grup'ta 1923 Mustafakemalpaşaspor ve 4. Grup'ta ise Orduspor 1967 zirveyi korudu.

Puan Durumu

Ligdeki puan durumu şu şekilde:

1. Grup

- Bornova 1877: 10 Puan

- Bursaspor: 8 Puan

- Karşıyaka: 8 Puan

... (diğer takımlar)

2. Grup

- Türk Metal 1963 Spor: 10 Puan

- Balıkesirspor: 8 Puan

... (diğer takımlar)

3. Grup

- 1923 Mustafakemalpaşaspor: 10 Puan

... (diğer takımlar)

4. Grup

- Orduspor 1967: 10 Puan

... (diğer takımlar)

Sonuç ve Beklentiler

Gruplardaki bu mücadelede takımların performansı göz doldurdu. Ligin gidişatı ve takımların hedefleri belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalar, takımların kıyasıya rekabet edeceği zamanları işaret ediyor.

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