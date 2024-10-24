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Nesrin Baş, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Nesrin Baş, Arnavutluk'taki 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:34
Nesrin Baş, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Nesrin Baş'tan Gümüş Madalya Başarısı

Milli güreşçi Nesrin Baş, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. Şampiyona, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi.

Final Mücadelesi

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 68 kilo kategorisinde final mücadeleleri gerçekleştirildi. Güreşçi Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Ami Ishii ile karşı karşıya geldi.

Sonuç

Nesrin Baş, zorlu geçen bu maç sonrası Ami Ishii'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansı, Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha temsil etmesine olanak tanıdı.

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