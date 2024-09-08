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Neuville Yunanistan Rallisi'nde Zirveye Yerleşti

WRC Yunanistan Rallisi'nde Thierry Neuville, toplam 15 etapta kazandı ve sezonun ikinci, kariyerinin 21. zaferine ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:47
Neuville Yunanistan Rallisi'nde Zirveye Yerleşti

WRC Yunanistan Rallisi'nde Heyecan Verici Sonuç

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan etabı, 2023 sezonunun 10. ayağı olarak gerçekleşti. Thierry Neuville, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı sürücüsü, bu zorlu mücadelede zafer kazanmayı başardı.

Zaferin Detayları

Lamya kentinde gerçekleştirilen 15 etaptan oluşan ralliyi 3 saat 38 dakika 4.2 saniye gibi etkileyici bir süreyle tamamlayan Neuville, bu sonuçla sezonun ikinci, kariyerinin ise 21. WRC zaferine imza attı.

Podyum Sonuçları

Podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına da Hyundai Shell Mobis takımının sürücüleri yerleşti. Daniel Sordo, liderin 1 dakika 36.8 saniye arkasında ikinci sırada yer alırken, Ott Tanak ise üçüncülüğü 2 dakika 57.3 saniye geride tamamladı.

Şampiyona Genel Durumu

Şampiyona lideri Neuville, bu zaferle puanını 192'ye yükseltti ve aralarındaki farkı açtı. Tanak, 158 puanla ikinci sırada, Sebastien Ogier ise Toyota Gazoo takımıyla 154 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Gözler Şili'ye Çevrildi

WRC'nin 11. ayağı, 26-29 Eylül 2023 tarihlerinde Şili'de gerçekleşecek. Ralli dünyası bu heyecan veren etkinliği merakla bekliyor.

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