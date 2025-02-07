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Nicolo Zaniolo'dan Anlamlı Hareket: 17 numara ile Deprem Şehidini Andı

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Fiorentina'da 17 numarayı, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'a ithaf etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:07
Nicolo Zaniolo'dan Anlamlı Hareket: 17 numara ile Deprem Şehidini Andı

İtalyan Futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Anlamlı Anma

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği 17 numaralı formayı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini duyurdu.

Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kiralık olarak geçen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, düzenlediği basın toplantısında İtalyan gazetecileri bilgilendirdi. Bir basın mensubunun, "Neden 17 numarayı tercih ettin?" sorusuna Zaniolo, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için 17 numaralı formayı seçtim. Babasına söz vermiştim." şeklinde yanıt verdi.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a 2022-2023 sezonu devre arasında transfer olmuştu. Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampı sırasında bir araya gelmişti. Ayrıca Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda da 17 numaralı formayı giymekteydi.

Öte yandan, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de Zaniolo'nun bu anlamlı hareketi için sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

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