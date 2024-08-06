Noah, AEK'yi UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 Mağlup Etti

Futbol: UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Başladı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu, ilginç bir karşılaşma ile başladı. Ermenistan temsilcisi Noah, Yunan takım AEK'yi kendi sahasında 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın golleri, Noah oyuncuları tarafından kaydedildi. Virgile Pinson 33. dakikada, Ognjen Cancarevic 67. dakikada ve Gonçalo Gregorio 90+8. dakikada fileleri havalandırarak takımlarına üç puanı getirdi. AEK'nin tek golü ise 22. dakikada Levi Garcia tarafından atıldı.

Rövanş Maçı

İki takım arasında oynanan bu ilk maç, rövanş için önemli bir avantaj sağladı. Rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü Yunanistan'da gerçekleşecek ve takımlar, gruplara kalma mücadelesine devam edecekler.