DOLAR
37,91 0,01%
EURO
40,96 0,45%
ALTIN
3.808,06 -0,16%
BITCOIN
3.200.065,12 1,04%

Nuggets, Jokic'in 61 Sayısına Rağmen Timberwolves'a Yenildi

Denver Nuggets, Jokic'in 61 sayılık performansına rağmen Timberwolves'a uzatma maçında 140-139 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:34
Nuggets, Jokic'in 61 Sayısına Rağmen Timberwolves'a Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in etkileyici performansı ile öne çıktığı maçta, Minnesota Timberwolves'a uzatmada 140-139 yenildi.

Nuggets, Denver'daki Ball Arena'da gerçekleşen mücadelede, Jokic'in toplamda 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile 'triple-double' yapmasına rağmen galibiyeti elde edemedi. Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker ise 26'şar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

  • Milwaukee Bucks - Phoenix Suns: 133-123
  • New York Knicks - Philadelphia 76ers: 105-91
  • Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 113-127
  • Memphis Grizzlies - Golden State Warriors: 125-134
  • Chicago Bulls - Toronto Raptors: 137-118
  • San Antonio Spurs - Orlando Magic: 105-116

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Süper Lig Hedefinde 8 Puan Avantajla İlerliyor
2
Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde
3
Karşıyaka Basketbol Takımı Kalan 7 Maçına Odaklandı
4
Çorum FK - MKE Ankaragücü Maçında 1-1 Beraberlik: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
5
2025 Hedefi: Wushu'da Madalya Rekoru İçin Çalışmalar Hızlandı
6
Beşiktaş, Yarı Finalde Fenerbahçe'yi Ağırlıyor
7
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi Ağırlıyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!