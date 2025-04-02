Nuggets, Jokic'in 61 Sayısına Rağmen Timberwolves'a Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in etkileyici performansı ile öne çıktığı maçta, Minnesota Timberwolves'a uzatmada 140-139 yenildi.

Nuggets, Denver'daki Ball Arena'da gerçekleşen mücadelede, Jokic'in toplamda 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile 'triple-double' yapmasına rağmen galibiyeti elde edemedi. Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker ise 26'şar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: