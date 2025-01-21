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Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası Kayseri'de Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, 240 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:00
Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası Kayseri'de Tamamlandı

Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası Kayseri'de Yapıldı

Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adına düzenlenen Muaythai Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yola önceden döşenmiş mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu hayatını kaybeden Nuri Yazanel anısına yapılan bu anlamlı etkinlik, toplamda 240 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Dereceye giren sporcular, şubat ayında Ankara'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Bu müsabaka, Nuri Yazanel'in hatırasını yaşatmanın yanı sıra genç sporcular için önemli bir fırsat sundu.

Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de...

Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

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