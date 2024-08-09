Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nyjah Huston'ın Olimpiyat Madalyasında Sorun

ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın bronz madalyasında 11 gün içinde dökülme oluştu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:31
Nyjah Huston'ın Olimpiyat Madalyasında Sorun

ABD'li Kaykaycı Nyjah Huston'ın Madalya Sorunu

2024 Paris Olimpiyatları'nda 29 Temmuz'da bronz madalya kazanan Nyjah Huston, madalyasında oluşan dökülmelerle gündeme geldi. Huston, sosyal medya hesapları üzerinden madalyasının son halini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor."

Olimpiyat Başarısı ve Dökülmeler

Kaykay branşındaki erkekler sokak kategorisinde yeteneklerini sergileyen Huston, yarışmada Japon Yuto Horigome ve ülkesinden Jagger Eaton'ın ardından üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Ancak yalnızca 11 gün gibi kısa bir süre içinde madalyasında yaşanan dökülmeler, sporcuların ve hayranların dikkatini çekti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı