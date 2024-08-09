Nyjah Huston'ın Olimpiyat Madalyasında Sorun

ABD'li Kaykaycı Nyjah Huston'ın Madalya Sorunu

2024 Paris Olimpiyatları'nda 29 Temmuz'da bronz madalya kazanan Nyjah Huston, madalyasında oluşan dökülmelerle gündeme geldi. Huston, sosyal medya hesapları üzerinden madalyasının son halini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor."

Olimpiyat Başarısı ve Dökülmeler

Kaykay branşındaki erkekler sokak kategorisinde yeteneklerini sergileyen Huston, yarışmada Japon Yuto Horigome ve ülkesinden Jagger Eaton'ın ardından üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Ancak yalnızca 11 gün gibi kısa bir süre içinde madalyasında yaşanan dökülmeler, sporcuların ve hayranların dikkatini çekti.