OGM Ormanspor, Danilos Pizza'yı Deplasmanda Yendi

OGM Ormanspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza'yı 86-77 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:23
OGM Ormanspor, Danilos Pizza'yı Deplasmanda Yendi

Lig Mücadelesinde Önemli Galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, OGM Ormanspor, deplasmanda Danilos Pizza ile karşı karşıya geldi. Maç sonucuna göre, OGM Ormanspor, rakibini 86-77 skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu zafer, OGM Ormanspor'un ligdeki güçlü performansını devam ettirdiğini gösteriyor. Takım, kazandığı bu önemli puanlarla playoff hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza ile OGM Ormanspor Şehit Polis...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza ile OGM Ormanspor Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza oyuncusu Jasmine Walker (solda) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza ile OGM Ormanspor Şehit Polis...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza ile OGM Ormanspor Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza oyuncusu Jasmine Walker (solda) rakibiyle mücadele etti.

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