Öğretmen Baba Kızına Futbol Kulübü Kurdu

Balıkesir'de görev yapan futbolsever sınıf öğretmeni Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin Acar'ın futbol gelişimi için Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü'nü kurdu. 2023 yılında faaliyete geçen kulüp, kısa sürede 50 sporcuyu bünyesine katmayı başardı.

Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü Hedef Büyütüyor

Gökhan Acar, çalışmalarını 7 antrenör ile yoğun tempoda sürdüren kulübün, bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele ettiğini belirtti. Kulüp, 2025-2026 sezonunda Kadınlar 3. Ligi'ne katılarak Edremit'i temsil etmeyi hedefliyor.

Kızların Futbol Oynaması İçin Bir Araç

Edremit'te kadın futbol kulübü olmaması nedeniyle kızların erkeklerle beraber futbol oynamak zorunda kaldığını söyleyen Acar, bu eksikliği gözlemleyerek kulüp kurmaya karar verdi. "Futbol meraklısı kızımla arkadaşlarını bir araya getirerek, diğer futbol seven kızlarla tanıştırdık. Güzel bir ekip olduk," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Büyüyen Hayaller

Acar, kadın futbol kulübü olarak Edremit Körfezi'ni Süper Lig'de temsil etme hedeflerini de vurguladı. Kulübün adı Anka seçilmesinin nedenini ise, "Anka, ileri idealleri temsil eden bir canlıdır. Biz de sıfırdan bir efsaneyi gerçekleştirmek için bu ismin uygun olduğunu düşündük," ifadeleriyle açıkladı.

Genç Yetenekler Göz Kamaştırıyor

Antrenör Kerem Ergül, Edremit Körfezi'nde kızların futbolda yetenekli olduğunu belirterek, bu genç yetenekleri Türkiye kadın futboluna kazandırma hedefinde olduklarını söyledi.

Futbola Giden Yol: Büyük Hayaller

Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü oyuncularından Fatma Eda Ediz, ağabeyini örnek aldığını ve milli takıma girmek istediğini ifade etti. Aynı şekilde Ecrin Mollahasanoğlu da hayalini milli takıma gitmek olarak belirtti. Yurdagül Levent, futbol sayesinde stresini attığını söylerken, diğer oyuncular da futbolu çok sevdiklerini ve başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Balıkesir'de görev yapan futbolsever sınıf öğretmeni Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin Acar'ın futbol gelişimi için Edremit ilçesinde 2023 yılında spor kulübü kurdu. Gökhan Acar'ın kurduğu Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2 yılda 50 sporcuyu bünyesine katmayı başardı. Çalışmalarını 7 antrenörle yoğun tempoda devam ettiren ve bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele eden Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2025-26'da Kadınlar 3. Ligi'ne katılarak ilçeyi temsil etmeyi hedefliyor.

Balıkesir'de görev yapan futbolsever sınıf öğretmeni Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin Acar'ın futbol gelişimi için Edremit ilçesinde 2023 yılında spor kulübü kurdu. Gökhan Acar'ın kurduğu Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2 yılda 50 sporcuyu bünyesine katmayı başardı. Çalışmalarını 7 antrenörle yoğun tempoda devam ettiren ve bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele eden Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2025-26'da Kadınlar 3. Ligi'ne katılarak ilçeyi temsil etmeyi hedefliyor.