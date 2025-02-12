Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı, Futbol Camiasından Geçmiş Olsun Mesajları Yağıyor

Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. 61 yaşındaki futbol adamının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TFF Geçmiş Olsun Mesajı Yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oğuz Çetin için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.