DOLAR
36 -0,01%
EURO
37,32 -0,07%
ALTIN
3.356,88 -0,07%
BITCOIN
3.453.434,31 -0,86%

Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı, Futbol Camiasından Geçmiş Olsun Mesajları Yağıyor

Futbolseverleri üzen haber! Oğuz Çetin, damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. TFF'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:05
Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı, Futbol Camiasından Geçmiş Olsun Mesajları Yağıyor

Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. 61 yaşındaki futbol adamının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TFF Geçmiş Olsun Mesajı Yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oğuz Çetin için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Semih Güler'i Transfer Etti
2
Fenerbahçe UEFA Listesini Güncelledi: Skriniar, Talisca ve Kostic Eklendi
3
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan Maçı Pendik Stadı'na Alındı
4
Galatasaray, Karşıyaka'yı 97-88 Yenerek Dörtlü Final'e Yükseldi
5
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 14. Sırada Kaldı: Play-off Mücadelesi Başlıyor
6
Samsunspor, Üst Sıralardaki Konumunu Koruma Hedefinde

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!