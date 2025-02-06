Okan Buruk: 'Boluspor Maçı Bizim İçin Çok Önemliydi'

Galatasaray'dan Dominant Bir Galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Geosis Boluspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, maç sonrası teknik direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. Yine akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu," dedi.

Zorlu Hava Koşullarına Rağmen İyi Bir Performans

Basın toplantısında Bolu deplasmanına gelirken endişeleri olduğunu dile getiren Buruk, "Zorlu hava şartlarında korkarak geldik. Ancak maçın atmosferi ve zemini gayet iyi durumdaydı. Boluspor'un bazı bölümlerde iyi mücadele ettiğini ve bizi zorladığını belirtmek gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Genç Oyuncuların Performansı

Buruk, genç oyuncuların ve yeni transferlerin performansından memnun kaldığını sözlerine eklerken, "İlk yarı 3'lü savunma, ikinci yarıda ise 4'lü savunma ile oynamaya başladık. Ancak bazı oyuncuları dinlendirerek geldik. Bu ay bizim için kritik,” dedi.

Sakatlık Durumları ve Taşınması Gereken Oyuncular

Maçta sakatlıkları bulunan oyuncuları Bolu’ya götürmediklerini belirten Buruk, aslında Barış'ı koruma amacıyla dinlendirdiklerini söyledi. Yunus ve Jakobs hakkında gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

UEFA Oyuncu Listesi Çalışmaları

Okan Buruk, UEFA oyuncu listesi hazırlanırken yaşanan zorluklara da değinerek, "3 oyuncu sokabiliyorsunuz, bu oldukça zor. Sakatlık olduğunda ekstra hak verilse iyi olurdu," dedi.

Yabancı VAR Hakemleri

Bunun yanı sıra, yabancı VAR hakemleri hakkında da değerlendirmeler yapan Buruk, "Biz her şeye açığız. Doğru olan, iyi hakemlerin gelmesi,” diyerek Türk ve yabancı hakemler arasındaki farkın önemine dikkat çekti.