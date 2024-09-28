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Okan Buruk Kasımpaşa Maçının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile berabere kalan takımının son durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:06
Okan Buruk Kasımpaşa Maçının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray-Kasımpaşa Maçının Ardından Okan Buruk'un Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, puan kaybını ikinci yarıdaki kötü performansa bağladı.

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Buruk, "Puan kaybetmek benim sorumluluğum. Hamlelerin, dizilişlerin ve rotasyonun kararlarını veren benim. Ancak bu maçı bitirecek güce ve kaliteye sahiptik. İkinci yarıda ne atak yapabildik ne de defans yapabildik" ifadelerini kullandı.

Önemli Sakatlıklar

Tecrübeli teknik adam, maç sırasında yaşanan sakatlıkların takımda olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. "Yapılan kötü planlama, Galatasaray takımının en önemli oyuncularından birinin sakatlanmasına neden oldu" dedi.

Defans Hattının Performansı

Buruk, "Defans hattımız geriye doğru kaçtı. Bugün rakip kaleye gidemedik, topu tutamadık; devamlı da savunma yapamadık" dedi ve Davinson Sanchez’in olmamasının takıma olan etkisini vurguladı.

Penaltı Kararına Tepki

Okan Buruk, VAR incelemesi sonrası aleyhlerine verilen penaltı kararını eleştirdi. "Bence pozisyon penaltı değil. Bu tür hatalı kararların haftalardır bize karşı verilmesi üzücü" şeklinde konuştu. Buruk, son dönemde kendilerine karşı verilen penaltının tutarsız olduğunu ve daha objektif kararlar beklediklerini dile getirdi.

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