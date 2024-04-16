Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Fenerbahçe'ye bakmıyoruz'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanında Alanyaspor'u 4-0'lık skor elde edilirken Galatasaray'ın teknik ismi Okan Buruk maçın değerlendirmelerinde bulundu. İlk yarısıyla beraber sarı kırmızılı takım yavaş seyir gösterirken rakip boşluk vermesiyle ilk yarı 0-0 bitti. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, öz güven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bititirken takıma karı kazanımlarla beraber rakip 10 kişi kaldıktan sonra skorlar tazelendi.



Değerli oyuncuların bulunduğuna değinen Buruk, bazılarına şans verilmediğini belirtirken ikinici yarıya taksitsel değişiklikle başlanmak istendi. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı olurken iyi oyunculara insanlara sahip olduğunu belirtti.

Süper Kupa üzerinde Fenerbahçe ile oynanırken ikinci yarı daha hızlı ruhu ortaya koyulurken rakibe bakılmadığı söylendi. Buruk, amacın kendi maçların olduğuna ve şampiyonluk istediğini belirtti.

