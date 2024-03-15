Okan Buruk'un takımdaki ilk önceliği bu oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının başarısı için sıkı bir şekilde çalışıyor ve önceliğinin şampiyonluk olduğunu belirtiyor. Buruk, sözleşme ve maaş konularını ise gündeme getirmiyor. İlk sezonunda rekorlar kırarak takımını şampiyon yapmayı başaran ve bu sezon da takımını zirvede tutan Buruk, sadece saha içindeki performansa odaklanıyor. Sözleşme ve maaş gibi konuların geri planda olduğunu vurguluyor. İşte diğer detaylar...





GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ BURUK TAKIMIN BAŞARISI İÇİN ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hakkında konuşulanlar, Galatasaray'da 10 haftalık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunan Okan Buruk'un 24. şampiyonluğa odaklandığını gösteriyor. Buruk, takımının başarısına odaklanırken sözleşme konularını gündeme getirmiyor ve yönetimin seçim nedeniyle bekleyişe geçmesine saygı duyuyor.

Teknik adam, yakın çevresine Galatasaray'ın önceliğinin 24. şampiyonluk olduğunu ve bu nedenle şu anda kontratı düşünme durumunda olmadığını ifade ediyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de Buruk'un bu tavrından memnun, çünkü onların da önceliği şampiyonluğu elde etmek. Buruk'un bu kararına saygı gösteriyorlar.





Fas Milli Takımı'na davet edilen Hakim Ziyech'in sakatlık geçirmiş olması ve iyileştikten sonra milli takıma çağrılması, teknik heyeti endişelendiriyor. Çünkü Ziyech'in ligdeki kritik dönemde takıma ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor. Teknik heyet tarafından Ziyech'e, milli takıma gitmek yerine ligdeki kritik dönemde takıma odaklanması gerektiği net bir şekilde belirtilmiş. Bu uyarı, Ziyech'in milli takım görevine gidip gitmeme kararında etkili olabilir.

Fas Milli Takımı'na çağrılan Hakim Ziyech, geçirdiği sakatlık sonrası iyileştikten sonra milli takıma dönmesi, takımın teknik heyetini endişelendiriyor. Zira Ziyech'in ligde kritik bir döneme girildiği ve takıma ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Teknik heyet, Ziyech'e bu durumda milli takım yerine takıma odaklanması gerektiğini net bir şekilde belirtti. Bu uyarı, Ziyech'in milli takım çağrısına yanıt verirken dikkate alabileceği bir faktör olabilir.