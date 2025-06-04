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Okçuluk Dünya Kupası Antalya'da Başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayarak büyük bir heyecan yaratıyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:42
Okçuluk Dünya Kupası Antalya'da Başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. Ayağı Antalya'da!

Okçuluk tutkunlarını bir araya getiren Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. Etkinlik, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve ilk gününde klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.

Türkiye'nin Temsili

Türkiye, bu prestijli organizasyonda klasik yay kategorisinde 8 sporcu, makaralı yay kategorisinde ise 7 sporcu ile temsil ediliyor. Sporcuların performansları büyük bir merakla bekleniyor.

Finaller Ne Zaman?

Heyecan dolu mücadelelerin ardından organizasyonun final atışları 8 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Okçulukseverler için unutulmaz bir hafta sonu kapıda!

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen...

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen...

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.

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