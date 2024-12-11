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Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, 823 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona 15 Aralık'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:26
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda start aldı. Bu yılki organizasyona 134 kulüpten 823 sporcu katılıyor.

İlk Gün Deneme ve Sıralama Atışları

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, deneme ve sıralama atışları gerçekleştirdi. Yarışmalar; makaralı yay, barebow ve klasik yay kategorilerinde yapılacak ve 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası İçin Milli Takım Hedefi

Antalya'daki bu önemli organizasyon, ayrıca Samsun'da 17-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda barebow kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele ediyor.

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