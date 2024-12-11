Okçulukta Türkiye'nin Yıldızları: 2024 Yılın En İyileri Adayları Açıklandı

Milli Sporcular ve Teknik Direktör Ödül İçin Yarışacak

Dünya Okçuluk Federasyonu, her yıl düzenlediği 'yılın enleri' ödüllerinde 2024 yılı için Türkiye'den 4 ismi aday gösterdi. Bu isimler arasında milli okçular Mete Gazoz, Öznur Cüre Girdi ve Elif Berra Gökkır ile teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin bulunuyor.

Adayların Kategorileri

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, klasık yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz ve para kadın sporcu kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi yer almakta. Ayrıca, yılın çıkış yapan sporcusu kategorisinde Elif Berra Gökkır ve yılın antrenörü kategorisinde ise Yusuf Göktuğ Ergin aday gösterildi.

Oylama Süreci

Sporseverler, bu kategorilerde yapılan oylamaya katılmak için www.worldarcheryawards.com adresini ziyaret edebilir. Adaylar arasından birinciler, basın ve Dünya Okçuluk Federasyonu yetkili kurulları tarafından yapılan oylama sonucunda belirlenecek.